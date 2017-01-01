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В России протестуют против репрессивной инициативы минюста

В России протестуют против репрессивной инициативы минюста

Эксперты
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Вчера, 18:50
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В России нарастает волна протестов связанных с репрессивной инициативой Минюста, которая позволит конфисковывать у граждан за долги единственное жилье. По этому поводу в интернете распространена протестная петиция. В ней в частности отмечается:
"Министерство юстиции Российской Федерации вынесло на рассмотрение законопроект,  который дает возможность обращать взыскание на единственное жилье должника. Правительство снова издевается над гражданами, готовя такой варварский законопроект в сегодняшней экономической ситуации. Последствия, при которых человека будут лишать единственного жилья, выбрасывая на улицу, будут катастрофическими! Мы обязаны остановить принятие и вступление в силу данного законопроекта. Многие семьи с детьми останутся обездоленными".
Со своим комментарием по данной проблеме выступил и глава движения "партия народа", правовед Роман Устинов, который особо подчеркнул:
"Подобные законопроекты, которые посягают на конституционные права граждан прежде чем вносится на рассмотрение должны проходить тщательную проверку на соответствие Конституции. В данном случае подобный закон позволяющий отбирать единственное жилье за долги вступает в противоречие по своей сути с основополагающими, неотчуждаемыми правам человека и гражданина закрепленными в Конституции РФ".

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