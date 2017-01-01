В России протестуют против репрессивной инициативы минюста Эксперты // Вчера, 18:50 // 74

В России нарастает волна протестов связанных с репрессивной инициативой Минюста, которая позволит конфисковывать у граждан за долги единственное жилье.

По этому поводу в интернете распространена протестная петиция. В ней в частности отмечается:

"

Министерство юстиции Российской Федерации вынесло на рассмотрение законопроект, который дает возможность обращать взыскание на единственное жилье должника.

Правительство снова издевается над гражданами, готовя такой варварский законопроект в сегодняшней экономической ситуации. Последствия, при которых человека будут лишать единственного жилья, выбрасывая на улицу, будут катастрофическими! Мы обязаны остановить принятие и вступление в силу данного законопроекта. Многие семьи с детьми останутся обездоленными".





Со своим комментарием по данной проблеме выступил и глава движения "партия народа", правовед Роман Устинов, который особо подчеркнул:

"Подобные законопроекты, которые посягают на конституционные права граждан прежде чем вносится на рассмотрение должны проходить тщательную проверку на соответствие Конституции. В данном случае подобный закон позволяющий отбирать единственное жилье за долги вступает в противоречие по своей сути с основополагающими, неотчуждаемыми правам человека и гражданина закрепленными в Конституции РФ".