В России протестуют против репрессивной инициативы минюста
Эксперты
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Вчера, 18:50
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"Министерство юстиции Российской Федерации вынесло на рассмотрение законопроект, который дает возможность обращать взыскание на единственное жилье должника. Правительство снова издевается над гражданами, готовя такой варварский законопроект в сегодняшней экономической ситуации. Последствия, при которых человека будут лишать единственного жилья, выбрасывая на улицу, будут катастрофическими! Мы обязаны остановить принятие и вступление в силу данного законопроекта. Многие семьи с детьми останутся обездоленными".
Со своим комментарием по данной проблеме выступил и глава движения "партия народа", правовед Роман Устинов, который особо подчеркнул:
"Подобные законопроекты, которые посягают на конституционные права граждан прежде чем вносится на рассмотрение должны проходить тщательную проверку на соответствие Конституции. В данном случае подобный закон позволяющий отбирать единственное жилье за долги вступает в противоречие по своей сути с основополагающими, неотчуждаемыми правам человека и гражданина закрепленными в Конституции РФ".
11 Января 2017 / Среда / 06 51
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