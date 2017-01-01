Павел Зарифуллин: Евразийцы против Викинга
"Спрашивают наши сторонники: надо ли на "Викинга" ходить?
Отвечаю, нет, не надо.
Это не наша евразийская, скифская история.
В руководстве отечественного синема и 1 канала по-прежнему сидят западники, считающие, что всё что здесь есть достойного - это из Европы импортный вариант.
Они не снимают фильмы про скифов. Про сарматов и Аттилу "ваяют" американцы, от "наших" не дождёшься.
От странного союза Мединского и Эрнста.
Мы хотим эпоса о поездке Александра Невского в Каракорум. Мы желаем телесериалы про Рериха и Пржевальского, Унгерна, про Аввакума в Даурии.
Мы хотим видеть, как Россия идёт Домой - на Восток. Навстречу Солнцу.
Мы желаем исторические эпопеи про Колаксая, Томирис, Чингисхана, русских первопроходцев Сибири и Аляски.
Но для этого надо устроить революцию в российском медиа-классе. Вычистить оттуда западников и националистов, творческих кастратов".
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