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Активное долголетие в эпицентре внимания интеллектуалов России

Активное долголетие в эпицентре внимания интеллектуалов России

Эксперты
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Вчера, 20:35
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Активное долголетие и управление возрастом, становятся темой активных дискуссий ученых, интеллектуалов и экспертов в России. 7 января не стало исключением. В Москве состоялась концептуальная встреча с участием известного ученого, телеведущего и пропагандиста здорового образа жизни Николая Дроздова, президента Центра "Новая доктрина", исследователя возможностей человека Дмитрия Соина,  и ряда других авторитетных ученых посвященная обсуждению вопросов роли и места человека в 21 веке. Особое внимание было уделено вопросам разработки альтернативных источников энергии, раскрытию дополнительных возможностей человека, а так же активному долголетию. По мнению участника дискуссии, профессора Дмитрия Сазонова: "Такие мероприятия позволяют сверить часы, обсудить перспективные проекты, наметить общие планы. 21 век предполагает максимальную концентрацию интеллектуальных усилий на таких направлениях, как новые возможности в сфере энергетики, интеллектуальных и психо-эмоциональных возможностей человека". 

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