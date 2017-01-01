Активное долголетие в эпицентре внимания интеллектуалов России Эксперты // Вчера, 20:35 // 86

Активное долголетие и управление возрастом, становятся темой активных дискуссий ученых, интеллектуалов и экспертов в России. 7 января не стало исключением. В Москве состоялась концептуальная встреча с участием известного ученого, телеведущего и пропагандиста здорового образа жизни Николая Дроздова, президента Центра "Новая доктрина", исследователя возможностей человека Дмитрия Соина, и ряда других авторитетных ученых посвященная обсуждению вопросов роли и места человека в 21 веке. Особое внимание было уделено вопросам разработки альтернативных источников энергии, раскрытию дополнительных возможностей человека, а так же активному долголетию. По мнению участника дискуссии, профессора Дмитрия Сазонова: "Такие мероприятия позволяют сверить часы, обсудить перспективные проекты, наметить общие планы. 21 век предполагает максимальную концентрацию интеллектуальных усилий на таких направлениях, как новые возможности в сфере энергетики, интеллектуальных и психо-эмоциональных возможностей человека".