Аномальные морозы вызывают депрессию у москвичей Эксперты // Сегодня, 16:37 // 0

Информация МЧС о предстоящих аномальных морозах в Москве посеяла депрессию и панику среди части москвичей, не готовых к такому температурному режиму. Как отметил психолог Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина" Дмитрий Сазонов: "Когда москвичи узнали, что на Рождество термометр опустится до минус 26 - это уже создало психологическое напряжение в обществе. Но при озвучивании МЧС информации о возможности температурных аномалий до минус 33-35 градусов подорвало психологическое состояние очень многих. Наши рекомендации сводятся к тому, что надо больше времени проводить с в кругу друзей, в теплой обстановке. Особенно позитивно будет восприниматься наличие действующего камина или русской печи".