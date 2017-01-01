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Аномальные морозы вызывают депрессию у москвичей

Аномальные морозы вызывают депрессию у москвичей

Эксперты
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Сегодня, 16:37
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Информация МЧС о предстоящих аномальных морозах в Москве посеяла депрессию и панику среди части москвичей, не готовых к такому температурному режиму. Как отметил психолог Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина" Дмитрий Сазонов: "Когда москвичи узнали, что на Рождество термометр опустится до минус 26 - это уже создало психологическое напряжение в обществе. Но при озвучивании МЧС информации о возможности температурных аномалий до минус 33-35 градусов подорвало психологическое состояние очень многих. Наши рекомендации сводятся к тому, что надо больше времени проводить с в кругу друзей, в теплой обстановке. Особенно позитивно будет восприниматься наличие действующего камина или русской печи".

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