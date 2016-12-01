В 2017 мы приумножим достижения Путина и народа! Эксперты // Сегодня, 17:38 // 0

В редакцию ИА "ТИРАС", поступило обращение за подписью основателя общественно-политического движения "Партия народа" Романа Устинова, в котором дается анализ достижений 2016г. и выстраивается перспектива на 2017г. В тексте документа акцентируется внимание на следующих моментах:



"Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От лица Партии Народа и от себя лично поздравляю вас с Новым 2017 Годом. Уходящий 2016 год был для нас годом испытаний и перемен. Вся страна испытала на себе гордость за наших военных отстаивавших мир и благополучие в борьбе с терроризмом на Сирийской земле, в том числе ценой своей жизни, почтим память героев! . Несмотря на все испытания, мы стали только сильнее и в этом огромная заслуга нашего многонационаоьного народа и Президента, национального лидера Владимира Владимировича Путина. Благодаря грамотной, взвешенной и последовательно проводимой политике, Россия уверенно отстаивает свои позиции на международной арене и способствует стабильности и безопасности в Мире. В этом великая миссия России. Мы верим что в наступающем 2017 году мы достигнет новых высот и свершений. Всех с Новым 2017 Годом, счастья, здоровья и успехов, мирного неба над головой, мы все одна большая семья, едины и этим сильны. Ещё раз с Новым 2017 Годом!".