Россия останется без интернета Эксперты // Вчера, 18:51 // 70

Сенсационное заявление советника президента РФ по интернету Германа Клименко о возможности отключения России от мирового интернета вызвало бурную реакцию интернет пользователей. Как отметил в своем комментарии эксперт Центра "Новая Доктрина" в области инновационных технологий Валентин Соин: "Перед многими гражданами замаячила перспектива утраты доступа к размещенным на западных серверах архивам, личным фотографиям, видеоматериалам и документам. Это может превратиться в целую проблему. Не исключено, что теперь миллионы пользователей начнут предпринимать меры по сохранению доступа к ним" отметил эксперт.