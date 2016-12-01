/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Россия останется без интернета

Россия останется без интернета

Эксперты
//
Вчера, 18:51
//
70
Сенсационное заявление советника президента РФ по интернету Германа Клименко о возможности отключения России от мирового интернета вызвало бурную реакцию интернет пользователей. Как отметил в своем комментарии эксперт Центра "Новая Доктрина" в области инновационных технологий Валентин Соин: "Перед многими гражданами замаячила перспектива утраты доступа к размещенным на западных  серверах архивам, личным фотографиям, видеоматериалам и документам. Это может превратиться в целую проблему. Не исключено, что теперь миллионы пользователей начнут предпринимать меры по сохранению доступа к ним" отметил эксперт. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Соин: "Новая Доктрина" выходит на рабочий график
Дмитрий Соин: "Новая Доктрина" выходит на рабочий график
Новая доктрина официально зарегестрирована в России
Новая доктрина официально зарегестрирована в России
Дмитрий Соин: Приднестровью необходима демократизация интернета
comments powered by HyperComments
30 Декабря 2016 / Пятница / 03 24
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru