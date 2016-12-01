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Без Цензуры: о министерстве женского счастья

Без Цензуры: о министерстве женского счастья

Эксперты
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Вчера, 18:13
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Ведущий программы "Без Цензуры", психолог и мастер личностного роста Дмитрий Соин беседует с женским коучем, создателем "B.W.C.Business Women's Club" Оксаной Калинковой. В фокусе внимания актуальные для современных женщин вопросы социального, психологического и личного характера. Мнение экспертов сводится к тому, что современная женщина взяла на себя многие традиционно мужские функции. Это создает серьезную нагрузку на психоэмоциональное состояние женской аудитории. В итоге, собеседники делают общий вывод, что в России необходимо учредить "Министерство женского счастья". 
 
 

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