Без Цензуры: о министерстве женского счастья Эксперты // Вчера, 18:13 // 104

Ведущий программы "Без Цензуры", психолог и мастер личностного роста Дмитрий Соин беседует с женским коучем, создателем "B.W.C.Business Women's Club" Оксаной Калинковой. В фокусе внимания актуальные для современных женщин вопросы социального, психологического и личного характера. Мнение экспертов сводится к тому, что современная женщина взяла на себя многие традиционно мужские функции. Это создает серьезную нагрузку на психоэмоциональное состояние женской аудитории. В итоге, собеседники делают общий вывод, что в России необходимо учредить "Министерство женского счастья".