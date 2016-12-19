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Спирт убивает россиян

Спирт убивает россиян

Эксперты
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16:59, 19 декабря 2016
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По мнению президента Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина", пропагандиста здорового образа жизни Дмитрия Соина: "Ситуация с массовой гибелью людей в Иркутске от употребления спиртовой настойки "Боярышник" еще раз показала, кто есть настоящий враг России. Это спирт и спиртосодержащие жидкости. Только по официальным данным, которые обычно занижаются уже найдено более 40 тел. Десятки граждан госпитализированы. Не в каждом крупном боестолкновении гибнет столько солдат. Даже при бомбежках. Это сравнимо с крупным терактом. Обращаю внимание на то, что речь идет о людях от 30 до 50 лет. То есть спирт убил их в расцвете сил. Если и этот случай не всколыхнет руководство страны, общественность, церковь и гражданские институты, то у нас действительно нет будущего. Народ будет вымирать от алкоголизма и наркомании. Вообще должен прозвучать прямой призыв к борьбе с этим злом и последовать конкретные действия. С нашей стороны, в рамках Центра "Новая Доктрина" и студии здоровья "Амарант" делается все возможное для продвижения здорового образа жизни. Мы помогаем людям избавляться от смертельных зависимостей. Но масштаб трагедии таков, что требуется мобилизация всех государственных институтов и общества. Только так , мы спасем нацию и государства от полной деградации".

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