Православные Украины будут сражаться за Почаевскую Лавру Евразия // 22:09, 23 ноября 2018 // 203

Скандальное решение минюста Украины об изъятии у Украинской православной церкви Московского патриархата Почаевской лавры может вызвать жесткое противостояние верующих Киевской власти. Такую точку зрения высказал православный мыслитель и эксперт Кирилл Фролов. Он распространил следующее заявление - призыв: