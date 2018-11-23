Православные Украины будут сражаться за Почаевскую Лавру
Евразия
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22:09, 23 ноября 2018
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Скандальное решение минюста Украины об изъятии у Украинской православной церкви Московского патриархата Почаевской лавры может вызвать жесткое противостояние верующих Киевской власти. Такую точку зрения высказал православный мыслитель и эксперт Кирилл Фролов. Он распространил следующее заявление - призыв:
Режим принял решение об отторжении Почаевской Лавры у Церкви. Решение Минюста беззаконно. Это месть за АС УПЦ 13.11.2018. Церковь не сломить! Православные свою великую святыню не сдадут. Норма Социально концепции Церкви о мирном гражданском неповиновении антицерковной власти непререкаема.Система комментирования SigComments
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