Гагаузская автономия положила начало строительству Гагауз Ери Евразия // Вчера, 10:38 // 146

Сегодня гагаузы мира отмечают 29 годовщину провозглашения Гагаузской автономии в составе Молдавской Советской Социалистической Республики (МССР). Это событие положило начало национально освободительной борьбе гагаузов мечтающих о создании собственной государственности. Ветеран гагаузского движения Федор Терзи так прокомментировал данную историческую дату:



12 НОЯБРЯ 1989 ГОДА БЫЛА ПРОВОЗГЛАШЕНА ГАГАУЗСКАЯ АВТОНОМНАЯ ССР,

В СОСТАВЕ МССР! Поздравляю с этим знаменательным событием,всех истинных патриотов и сторонников Гагаузской Республики,наших друзей и единомышленников со всех концов земного шара! 29 лет назад,12 ноября 1989 г., мы члены народного движения "Гагауз Халкы",на своем Чрезвычайном съезде провозгласили образование Гагаузской АССР в составе Молдавской ССР.



Решение о создании автономии было следствием глубоких изменений в национальном самосознании гагаузов.

"В настоящее время -говорилось в Декларации съезда о создании автономии,гагаузский народ пока еще существует как самостоятельный этнос, осознает себя как нация и в состоянии самостоятельно развиваться и возрождать свои утраченные ценности.".. ”Мы ничего не требуем чужого -говорилось далее в декларации съезда,- мы просим предоставить нам то, что по праву принадлежит гагаузскому народу. Отныне этот народ хочет строить свою жизнь самостоятельно и управлять ею, основываясь на собственном самосознании о национальном самоопределении."

"ДА здравствует Гагаузская Автономная Советская Социалистическая Республика! Да здравствует дружба между гагаузским и молдавским народами”, были главными лозунгами чрезвычайного съезда.

Но, недальновидное националистическое руководство Молдавии,поспешило на следующий же день "отменить" принятые гагаузским съездом документы с правовой Резолюцией,вынудив гагаузский народ образовать Временный комитет по утверждению ГАССР, результатом деятельности которого,ровно через 9 месяцев!!!(внутриутробное развитие ребенка),стало рождение независимой от Молдавии Гагаузской Республики 19 августа 1990 г.,которому к сожалению, суждено было просуществовать в независимости чуть более 4-х лет...

Парадокс,но выдержав мощную блокаду со стороны Молдовы,поход молдавских волонтеров,диверсионные вылазки прорумынских националистов против ГР, мы утеряли эту независимость в мирное время,после принятия Парламентом Молдовы 23 декабря 1994 г. закона "Об особом правовом статусе Гагаузии", когда ГР была сдана Кишиневу "на блюдечке",тогдашним высшим руководством Гагаузской Республики,по чьей вине впоследствии большинство трудоспособных,в основном молодых и образованных гагаузов,к сожалению вынуждены были в массовом порядке,а многие и навсегда покинуть родную Гагаузию. Утеря гагаузской национальной идеи,слабая перспектива и безысходность нынешнего состояния дел в Молдове, ускорило этот опасный процесс.

Действительно заветы мудрейщих о том,что:"Революции замышляют гении,претворяют в жизнь патриоты,а плодами пользуются проходимцы и аферисты",работают к сожалению без сбоев и сегодня...

С ув.,Ваш покорный слуга - основатель и председатель молодежного движения "Миллет санджысы"(Боль нации), экс-депутат 2-х созывов Парламента Гагаузии,(фото,взятое из моей речи,на этом памятном съезде).