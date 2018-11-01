Террор против журналистов на Украине набирает силу: арестован Олег Саган
Евразия
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Вчера, 14:36
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Террор в отношении инакомыслящих на Украине набирает силу. Под особым прицелом находятся журналисты и деятели культуры. В контексте этого словно взрыв прозвучала информация об аресте кинорежиссера и журналиста Олега Сагана. Ему вменяют статью "сепаратизм". Олегу Сагану может грозить до 10 лет тюремного срока с конфискацией имущества.
Как отмечают родственники кинорежиссера Олег Саган не блещет здоровьем, у него слабое сердце, панкреатит и тяжелая форма гипертонии. С таким букетом болезней деятель кинематографа долго в тюрьме не протянет. Возможно происходит скрытая расправа с православным инакомыслящим, которая завершится его гибелью в тюремных застенках, считает православный философ и эксперт Кирилл Фролов.Система комментирования SigComments
08 Ноября 2018 / Четверг 07 50
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