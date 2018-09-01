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Украина разорвала Большой договор с Россией: Киев готовится к войне

Украина разорвала Большой договор с Россией: Киев готовится к войне

Евразия
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Сегодня, 14:20
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Разрыв Большого договора "О дружбе" с Россией в еще большей степени усугубил положение Украины и приблизил ее к экономическому, социальному и политическому краху. Более того, серьезно возросла опасность эскалации гражданской войны, считают эксперты интернет канала АННА НЬЮС Светлана Руденко и Дмитрий Соин. 
 
По мнению ректора Европейского института ЮСТО, профессора Соина текущая власть в Киеве не является самостоятельной и по существу Украина находится под внешним управлением. Коллективный Запад в лице Вашингтона, НАТО и ЕС используют эту страну, как таран для борьбы с Россией. И что вполне естественно в этой ситуации с интересами самих украинцев тут никто не считается. Они будут прозябать в нищете, побираться по Европе в поисках работы и еще гибнуть на фронтах гражданской войны: 
 

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