Украина разорвала Большой договор с Россией: Киев готовится к войне Евразия // Сегодня, 14:20 // 0

Разрыв Большого договора "О дружбе" с Россией в еще большей степени усугубил положение Украины и приблизил ее к экономическому, социальному и политическому краху. Более того, серьезно возросла опасность эскалации гражданской войны, считают эксперты интернет канала АННА НЬЮС Светлана Руденко и Дмитрий Соин.

По мнению ректора Европейского института ЮСТО, профессора Соина текущая власть в Киеве не является самостоятельной и по существу Украина находится под внешним управлением. Коллективный Запад в лице Вашингтона, НАТО и ЕС используют эту страну, как таран для борьбы с Россией. И что вполне естественно в этой ситуации с интересами самих украинцев тут никто не считается. Они будут прозябать в нищете, побираться по Европе в поисках работы и еще гибнуть на фронтах гражданской войны:



