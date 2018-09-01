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Гибель Александра Захарченко: Герои не умирают!

Гибель Александра Захарченко: Герои не умирают!

Евразия
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Сегодня, 12:03
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Гибель главы Донецкой Народной Республики, Александра Захарченко отразилось болью в сердцах многих дончан. На площадке канала АННА НЬЮС в программе "Без Цензуры!" заместитель министра иностранных дел ДНР в отставке Ольга Парфененко дала развернутый анализ политической фигуры Александра Захарченко и предложила свой вариант дальнейшего развития событий в регионе после его гибели.
 
Ведущий программы, депутат Верховного Совета ПМР 5 созыва, ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин выразил соболезнования дончанам от приднестровцев, которые в 1992 году так же пережили войну, гибель людей и разрушение материальных ценностей:
 

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