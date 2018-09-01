Сергей Бабурин: вперед киргизы!
Евразия
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Сегодня, 11:04
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Международная научно-практическая конференция, посвященная проблемам повышения конкурентоспособности национальных экономик, прошла в Киргизии на Иссык-Куле. Приятно было видеть старых друзей, выслушать оценки профессионалов. Не радует то, что Киргизстан, Узбекистан, да и не только они, в работе над стратегией развития всё меньше ждут от России и идут вперёд, не оглядываясь на нас. Система комментирования SigComments
03 Сентября 2018 / Понедельник 20 51
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