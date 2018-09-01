Сергей Бабурин: вперед киргизы! Евразия // Сегодня, 11:04 // 0

Состоявшаяся в Киргизии на озере Иссык-Куль

Международная научно-практическая конференция повышения конкурентоспособности национальных экономик собрала ведущих экономистов, политиков и предпринимателей постсоветского пространства. В ее работе принял участие заслуженный деятель науки РФ, лидер российского общенародного Союза Сергей Бабурин. В своем комментарии по этому поводу он отметил следующее:

Международная научно-практическая конференция, посвященная проблемам повышения конкурентоспособности национальных экономик, прошла в Киргизии на Иссык-Куле. Приятно было видеть старых друзей, выслушать оценки профессионалов. Не радует то, что Киргизстан, Узбекистан, да и не только они, в работе над стратегией развития всё меньше ждут от России и идут вперёд, не оглядываясь на нас.