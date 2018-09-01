Патриоты России и "Русского мира" потрясены убийством Александра Захарченко
Евразия
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Сегодня, 10:07
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Теракт в Донецке унесший жизнь президента ДНР Александра Захарченко потряс своей циничностью и жестокостью людей доброй воли независимо от гражданства и национальности. Но особенно больно отозвался он в сердцах патриотов России и "Русского мира", говорится в заявлении Российского общенародного Союза.
Подлое убийство президента ДНР Александра Захарченко, с подрывом гражданского кафе, в котором в том момент чудом не оказались мирные граждане говорит о том, что кровавая хунта идет на любые преступления дабы сломить сопротивление народа Донбасса. Так традиционно ведут себя тоталитарные, фашистские режимы, их приспешники из террористических группировок и нацистских объединений.
Мы скорбим и приносим соболезнование семье, родным и близким Александра Захарченко. Он войдет в историю героем, искренним и самоотверженным человеком.
Мы выражаем солидарность с народом ДНР и заявляем о том, что с еще большей активностью продолжим работу направленную на гуманитарную, экономическую и политическую поддержку свободолюбивой республики. Мы с вами жители Донбасса!!! Мы в одном строю граждане ДНР!!!
Учитывая, что Киев уже окончательно перешел к государственному терроризму и идет на убийство первых лиц провозглашенных народом республик единственный выход - это признание Россией ДНР и ЛНР, заключение с ними договоров о безопасности и военно-стратегическом сотрудничестве. Этот вопрос для Российского Общенародного Союза становится ключевым и мы будем бороться за его воплощение в жизнь.
От имени руководства партии, заместитель председателя РОС Дмитрий Соин
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01 Сентября 2018 / Суббота 22 51
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