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Патриоты России и "Русского мира" потрясены убийством Александра Захарченко

Патриоты России и "Русского мира" потрясены убийством Александра Захарченко

Евразия
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Сегодня, 10:07
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Теракт в Донецке унесший жизнь президента ДНР Александра Захарченко потряс своей циничностью и жестокостью людей доброй воли независимо от гражданства и национальности. Но особенно больно отозвался он в сердцах патриотов России и "Русского мира", говорится в заявлении Российского общенародного Союза. 
 
Подлое убийство президента ДНР Александра Захарченко,  с подрывом гражданского кафе, в котором в том момент чудом не оказались мирные граждане говорит о том, что кровавая хунта идет на любые преступления дабы сломить сопротивление народа Донбасса. Так традиционно ведут себя тоталитарные, фашистские режимы, их приспешники из террористических группировок  и нацистских объединений. 
 
Мы скорбим и приносим соболезнование семье, родным и близким Александра Захарченко. Он войдет в историю героем, искренним и самоотверженным человеком. 
 
Мы выражаем солидарность с народом ДНР и заявляем о том, что с еще большей активностью продолжим работу направленную на гуманитарную, экономическую и политическую поддержку свободолюбивой республики. Мы с вами жители Донбасса!!! Мы в одном строю граждане ДНР!!!
 
Учитывая, что Киев уже окончательно перешел к государственному терроризму и идет на убийство первых лиц провозглашенных народом республик единственный выход - это признание Россией ДНР и ЛНР, заключение с ними договоров о безопасности и военно-стратегическом сотрудничестве. Этот вопрос для Российского Общенародного Союза становится ключевым и мы будем бороться за его воплощение в жизнь. 
 
От имени руководства партии, заместитель председателя РОС Дмитрий Соин
 

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