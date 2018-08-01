Эра Водолея: путь к Солнцу или восхождение Антихриста. Видео
Евразия
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Вчера, 18:22
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Эра Водолея несет изменения в духовность и основы мироздания. По этому поводу мнения религоведов расходятся. Одни считают, что в эту эпоху произойдет качественный скачек в развитии человечества, которое раскроет в себе новые возможности и способности. По мнению других - нас ждет эпоха когда в мир придет Антихрист. В одном сходятся дискутирующие стороны - изменения неизбежны и они будут фундаментальными.
В контексте этого представляет интерес уникальный мультфильм, где мы видим контуры будущих потрясений. Предлагаем посмотреть и сделать выводы для себя. Быть может это позволит вам заранее представить себе образ будущего планеты и цивилизации:
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16 Августа 2018 / Четверг 09 34
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