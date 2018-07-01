Сергей Бабурин: Гражданская инициатива "Союз" дала старт в Витебске Евразия // Сегодня, 10:24 // 0

17 июля группа патриотически настроенных политиков, общественных деятелей и духовенства из Белоруссии и России учредили российско-белорусское движение "Гражданская инициатива Союз". Сопредседателем организации избран ученый и политик из РФ, лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин. В своем комментарии по этому поводу он отметил следующее:

17 июля, по окончании Славянского базара, в Витебске прошел учредительный съезд Гражданской инициативы СОЮЗ. По поручению организаторов я имел честь открыть съезд.

Участники съехались из разных регионов Белоруссии, были представители нескольких белорусских политических партий, в том числе двух парламентских. Лидер одной из них, Олег Гайдукевич, не только блестяще выступил, но и внёс несколько ценных предложений. Думаю, что ярким темпераментом он мне напомнил своего отца Сергея Гайдукевича, моего давнего друга. Несказанно рад был встрече с Николаем Семёновичем Петрушенко, народным депутатом СССР, знаменитым «чёрным полковником» из группы «Союз». Не виделся с ним с 1991 года. Почти не постарел, всё такой же энергичный и в духовных принципах несгибаемый.

Поскольку задумка была союзная, то были и участники съезда из России.

От Витебской епархии съезд приветствовал о. Андрей, а перед началом работы в Успенском кафедральном соборе был совершён молебен, где в сослужении 16 священников настоятель Храма о. Михаил особо почтил царских страстотерпцев (исполнилось 100 лет убийства в Екатеринбурге последнего российского императора Николая II, его семьи и домочадцев).

В мудрейшей проповеди после молебна о. Михаил, напутствую участников учредительного съезда, пожелал не забывать уроков истории и сделать всё возможное, чтобы Украина вернулась в союз Беларуси и России.



После жаркого обсуждения единогласно было принято решение об учреждении Гражданской инициативы «Союз». При избрании сопредседателей мне пришлось поломать задумку организаторов, предложивших избрать сопредседателями Бабурина и Льва Криштаповича. Абсолютное большинство поддержало моё предложение избрать сопредседателями ещё и двух молодых членов оргкомитета, Сергея Луща и Станислава Бушка. Эльвира Мирсалимова, к нашему огорчению взяла самоотвод.

Очень стоящее начинание в заплесневевшей заводи интеграции, но важно, чтобы было деловое и общезначимое продолжение.