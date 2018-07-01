Сергей Бабурин: Как и почему воевали русские летчики в небе Кореи Евразия // Сегодня, 08:30 // 0

12 июля в Москве открылась выставка посвященная русским летчикам воевавшим в небе Кореи в 1950 - 1953 годах. В ее работе принял участие российский ученый, общественный деятель и лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин. В своем комментарии по этому поводу он отметил следующее:





Искренне поблагодарил ветеранов за их героическую защиту Родины на дальних подступах. Как советский солдат Афганистана равнялся на воинов-интернационалистов прежних поколений".





"12 июня в Фотоцентре Москвы открылась выставка "Неизвестная война в небе Кореи. 1950-1953", посвященная 65-летию её окончания. Показана роль советских лётчиков. На открытие пришло много ветеранов во главе с генералом Сергеем Макаровичем КРАМАРЕНКО, последним из 22 Героев Советкого Союза той войны. 95 лет, свои первые вражеские самолёты он сбил ещё на Великой Отечественной. Но речь при открытии говорил стоя, крепким голосом. Рассказал о знаменитом "чёрном четверге» 12 апреля 1951 для американских ВВС, когда они за один бой потеряли 29 самолетов, в том числе советские лётчики сбили 12 бомбардировщиков B-29. А ведь именно эти «сверхкрепости», считавшиеся неуязвимыми, генерал Макартур планировал использовать в тот период для ядерной бомбардировки СССР и Китая. После боёв в Корее американские лётчики заявили, что не полетят, потому что не вернуться. США отказались от этих планов.За ту неизвестную войну наши лётчики сбили 1097 американских самолёта, ещё 212 сбили силы ПВО. На счету у самого С.М.Крамаренко - 13 сбитых «американца».А ведь как было бы важно показать открытие выставки по ТВ накануне встречи Путина и Трампа! Недвусмысленно напомнить, что не надо нас пугать, что с Россией надо договариваться на равных. К сожалению, не было ни одного тележурналиста.