Исмаил Шабанов: Азербайджан ведет опасную игру против России Евразия // Сегодня, 13:47 // 0

По мнению, лидера талышей России, эксперта-международника Исмаила Шабанова Азербайджан ведет опасную антироссийскую кампанию на Кавказе. В частности господин Шабанов отмечает следующее:

Как нам всем известно, в Гяндже произошло покушение на мэра города Эльмара Велиева. Это привело к столкновениям правоохранительных органов с протестующими против чиновничьего беспредела, в результате чего было убито еще двое полковников полиции. Мы конечно выражаем свои соболезнования семьям погибших и не приветствуем хаоса и кровопролития в Азербайджане.

В связи с этими событиями представители азербайджанских властей сделали ряд неосторожных и безответственных заявлений. Помощник президента Азербайджана Али Гасанов обвинил меня и мое окружение в пособничестве событиям, потрясшим всю республику. А военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев, выступая в СМИ, обвинил спецслужбы России. Прежде всего, хотелось бы отметить, что людям, заработавшим у себя в стране самый отрицательный имидж прислужников авторитарного режима, стоило бы отдавать себе отчет в высказываниях и не стоило бы кого-то обвинять в том, что является прямым последствием безобразной внутренней политики властей. Эти заявления еще раз свидетельствуют об их непрофессионализме, некомпетентности и невладении ситуацией в стране, что всей своей наготой было продемонстрировано после выведения из строя Мингечаурской ГЭС.

Без всякого сомнения, власти Азербайджана будут и дальше пытаться провоцировать столкновения и убийства для того чтобы выйти из этого положения. Они будут манипулировать настроениями граждан и искать виновных на стороне, хотя виновными являются они сами.

Со своей стороны мы хотели бы предупредить людей в Талышском регионе страны не поддаваться на разного рода провокации. Мы также предупреждаем власти Азербайджана, чтобы они даже не пытались делать какие-либо провокации в Талышском регионе. Это им в итоге дорого обойдется.

Мы уже были свидетелями событий в Нардаране, где были убиты невинные люди. Ради успешности этой авантюры власти Азербайджана принесли в жертву своих же полицейских.

Вся ответственность за провокации в отношении простого народа, кровопролития и вообще за происшествия, целиком и полностью лежит на властях Азербайджана, которые довели до такого состояния людей, когда они прибегают к самосуду и не видят иного выхода из тяжелого положения. Еще раз повторюсь, это все результат отсутствия правового государства в Азербайджане. Разве мы виноваты в уничтожении институтов правого государства и создания кланово-семейной власти? Если власть и дальше решиться подобным образом провоцировать ситуацию, то результат для них будет плачевным. Подобные грязные инсинуации, прежде всего, необходимы тем людям, которые не справляются с ситуацией и хотят найти козла отпущения, чтобы снять с себя ответственность за происходящее сегодня в Азербайджане. Еще раз приношу свои соболезнования всем пострадавшим в конфликте и решительно заявляю, что не позволю им порочить наше имя в их грязных играх.