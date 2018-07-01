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Без Цензуры: возможна ли граница между Белоруссией и Россией

Без Цензуры: возможна ли граница между Белоруссией и Россией

Евразия
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17:13, 1 июля 2018
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Союзное государство России и Белоруссии постоянно подвергается испытанию на прочность. Причины периодических обострений между Москвой и Минском коренятся в экономике, энергоресурсах, миграционной политике и геостратегических устремлениях сторон. Почему это происходит, в рамках программы "Без Цензуры!", рассуждают эксперты: ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин и эксперт международник Евгений Бирюков.
 
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию программы:

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