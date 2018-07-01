Без Цензуры: возможна ли граница между Белоруссией и Россией Евразия // 17:13, 1 июля 2018 // 189

Союзное государство России и Белоруссии постоянно подвергается испытанию на прочность. Причины периодических обострений между Москвой и Минском коренятся в экономике, энергоресурсах, миграционной политике и геостратегических устремлениях сторон. Почему это происходит, в рамках программы "Без Цензуры!", рассуждают эксперты: ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин и эксперт международник Евгений Бирюков.

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию программы:



