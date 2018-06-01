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История о причастности России к гибели Боинга МН 17 - миф

История о причастности России к гибели Боинга МН 17 - миф

Евразия
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Сегодня, 00:13
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Растиражированная западными СМИ история о причастности России к гибели Малайзийского Боинга МН 17  не более чем миф, считает один из ведущих экспертов в области авиационной безопасности, проректор Европейского института ЮСТО Евгений Бирюков. В программе "Без Цензуры!" он совместно с ведущим Дмитрием Соиным пошагово рассматривает интересные детали трагедии и делает однозначный вывод - Российская Федерация - жертва клеветы.
 
Подробнее об аргументах профессора Бирюкова в видео канала АННА НЬЮС:

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