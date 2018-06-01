История о причастности России к гибели Боинга МН 17 - миф Евразия // Сегодня, 00:13 // 0

Растиражированная западными СМИ история о причастности России к гибели Малайзийского Боинга МН 17 не более чем миф, считает один из ведущих экспертов в области авиационной безопасности, проректор Европейского института ЮСТО Евгений Бирюков. В программе "Без Цензуры!" он совместно с ведущим Дмитрием Соиным пошагово рассматривает интересные детали трагедии и делает однозначный вывод - Российская Федерация - жертва клеветы.

Подробнее об аргументах профессора Бирюкова в видео канала АННА НЬЮС:



