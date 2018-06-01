История о причастности России к гибели Боинга МН 17 - миф
Евразия
//
Сегодня, 00:13
//
0
Растиражированная западными СМИ история о причастности России к гибели Малайзийского Боинга МН 17 не более чем миф, считает один из ведущих экспертов в области авиационной безопасности, проректор Европейского института ЮСТО Евгений Бирюков. В программе "Без Цензуры!" он совместно с ведущим Дмитрием Соиным пошагово рассматривает интересные детали трагедии и делает однозначный вывод - Российская Федерация - жертва клеветы.
Подробнее об аргументах профессора Бирюкова в видео канала АННА НЬЮС:
04 Июня 2018 / Понедельник 07 21
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Дмитрий Соин: Психология влияния - это инструмент управления сознанием человека
|409
- Белки по разному влияют на продолжительность жизни и здоровье человека
|387
- Дмитрий Соин: изучение психологии поможет в бизнесе, карьере и личной жизни
|349
- Давление на Донбасс и Приднестровье - звенья одной цепи
|324
- Атака на Иран: Россия спасет Тегеран в битве с США и Израилем
|284
- Молодежь Российского общенародного союза провела конференцию
|98
- История о причастности России к гибели Боинга МН 17 - миф
|0