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Давление на Донбасс и Приднестровье - звенья одной цепи

Давление на Донбасс и Приднестровье - звенья одной цепи

Евразия
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Сегодня, 11:04
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Формируемый Западом молдо-украинский альянс реально угрожает безопасности Приднестровья. Это выражается в информационно-психологическом давлении и нарастающей таможенно-пограничной блокаде пророссийской непризнанной республики. Столь тяжелое положение обеспечивается наличием тандема Киева и Кишинева, считает ректор Европейского института ЮСТО, политический аналитик Дмитрий Соин.
 
"Украина идет на нарушение своей Конституции допуская на приднестровский участок границы иностранные таможенные и силовые структуры для того, чтобы выполнить заказ "Коллективного Запада" и задушить независимость ПМР. Естественно, что в этом заинтересован и Кишинев, который надеется погреть руки в сложившейся ситуации и установить контроль над Приднестровьем", считает Дмитрий Соин.
 

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