Давление на Донбасс и Приднестровье - звенья одной цепи Евразия // Сегодня, 11:04 // 0

Формируемый Западом молдо-украинский альянс реально угрожает безопасности Приднестровья. Это выражается в информационно-психологическом давлении и нарастающей таможенно-пограничной блокаде пророссийской непризнанной республики. Столь тяжелое положение обеспечивается наличием тандема Киева и Кишинева, считает ректор Европейского института ЮСТО, политический аналитик Дмитрий Соин.

"Украина идет на нарушение своей Конституции допуская на приднестровский участок границы иностранные таможенные и силовые структуры для того, чтобы выполнить заказ "Коллективного Запада" и задушить независимость ПМР. Естественно, что в этом заинтересован и Кишинев, который надеется погреть руки в сложившейся ситуации и установить контроль над Приднестровьем", считает Дмитрий Соин.



