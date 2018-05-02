Дмитрий Соин: Великобритания продолжит информационный натиск на Россию Евразия // Сегодня, 16:54 // 17

Ситуация вокруг "Дела скрипалей" дает основание для утверждения о том, что Лондон продолжает прорабатывать стратегию информационной интервенции против России, считает политический аналитик, ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин.

"Атака на Россию выстраивается по накатанному сценарию, традиционному для западной конфликтологии и СМИ. Он неоднократно применялся в разных регионах мира, где устранялись неугодные политики и элиты. В отношении России существует одна существенная поправка - это то, что мы есть сверхдержава, располагаем мощной армией, флотом и ядерным оружием. Вторжение или бомбардировка России может закончится очень плачевно.

Но сама концепция копрометации и создания образа врага не нова. В ней присутствует мифология и деза состоящая из "химического оружия", "сбитых самолетов", "политических покушений", "грязных денег" и некоторых других пугающих западного потребителя "псевдо-фактов".

Последние тренды показывают, что инфо-давление будет только нарастать. Цель "Коллективного Запада" - устранить патриотическую элиту России в целом и вернуть страну в парадигму "сырьевого придатка" Западного мира. Причем без своей внешней политики, международных амбиций и с компрадорской элитой у власти.

В этих условиях, пора забыть о сценариях, в которых мы "примиримся" с Западом или "расколем" Запад. Надо держать удар. И быть готовыми к длительной борьбе. Причем на победу. А шансы у России для этого есть. Они основываются на нашем человеческом, природном и геополитическом преимуществе", подчеркнул Дмитрий Соин.





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