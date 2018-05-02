При слове Родина, ассоциация - карта СССР Евразия // Сегодня, 01:15 // 0

Накануне празднования 9го мая ИА "ТИРАС" публикует интервью с Руководителем Комитета по патриотическому воспитанию населения, сохранению семейных ценностей и межнациональному единению, практическим психологом, политологом, журналистом, общественным деятелем - Ланой Лиипин.





- Здравствуйте, Лана Викторовна!



- Приветствую Вас, Елизавета!



- Расскажите о Вашей организации, пожалуйста. Комитет с таким необычным названием...



- Благодарю! Мне приятно об этом говорить. Комитет по патриотическому воспитанию населения, сохранению семейных ценностей и межнациональному единению. Вот, такое название носит наша организация. В общественной деятельности нельзя быть однобоким, тк работа направлена на благо общества и его процветание. Ежедневно мы слышим рассказы экономического толка. Это, конечно, очень важно и волнует большинство. У меня всегда возникал вопрос: кому нужна экономика без патриотической идеологии? Только в патриотической среде может полноценно развиваться экономический и плановый аспект, направленный на созидание страны. Только в полноценной семье, в которой ценностью является Родина, Мать, Отец, Ребёнок, Мир, Уважение, может возникнуть идея патриотической созидающей плановой экономики. Только межнациональное единение и братство способно сплотить воедино все здравые силы и создать процветающее государство.



- Почему Вы решили заниматься таким вопросом?

- Несмотря на то, что после распада Великой Страны прошло более 25 лет, - до сих пор мыслю масштабами Советского Союза. При слове "Родина", ассоциация - карта СССР. Это не значит, что призываю все вернуть. Это значит, что до сих пор считаю родными и близкими все народы и народности, населявшие бывшие республики Союза. Моя Родина - многонациональное, мирное и единое государство, где с уважением относились к каждому Человеку. На данный момент, Москва - это прообраз Единого Государства, с которого - очень верю - начнётся полномасштабная работа по возрождению не только экономики, но и духа Единства, патриотизма и уважения, сохранению семьи и мирному урегулированию всех спорных ситуаций.



- Вы москвичка?



- Родилась и выросла в Донецке - городе роз, густонаселённому и многонациональном мегаполисе. По-происхождению, как раньше принято было говорить - из семьи ИТР (инженерно-технических работников). Все корни русские - Ивановская, Липецкая область и Санкт-Петербург. Очень переживаю... Сейчас, в Донецке война...Боль... Под бомбежкой прожили два года - коттеджный посёлок располагался на линии фронта - дуга Марьинка-Аэропорт.

- Знаю, что Вы - человек деятельный. Была ли возможность чем-либо заниматься во время боевых действий?

- Война, только, укрепила меня в мысли о том, что нельзя сидеть сложа руки. Однажды, увидела семьи беженцев, брошенных или потерявшихся детей... А, также, детей, оставшихся без родителей... Сразу же поняла, что нужно помогать. Организовала Детский Центр Развития для детей беженцев и переселенцев. Это и Центром назвать было нельзя... Горстка неравнодушных людей-волонтёров. Ежедневно мы приходили к детям и организовывали занятия. Пришлось просить помощь у всех. А, как помочь, если населению не хватало элементарного - продуктов и средств гигиены... Очень признательна Алле Викторовне Бархатновой - депутату НС ДНР за Доброе Сердце - оказывала поддержку при каждом нашем обращении. Однажды, предоставила автобус, чтобы дети смогли выступить в одном из ДК на Празднике Дня Защиты Детей. Это было очень трогательно, когда сводный детский хор поет песню "На безымянный высоте"... Слезы наворачиваются!.. Ведь, у каждого маленького артиста (от 2-х до 11 лет) - своя высота, которую бомбили, над которой свистели пули...



- В Москву Вы привезли эту же идею?



- В Москве было яркое и чёткое понимание - Идея недопущения таких трагедий, которая произошла на Украине! Очень благодарна гостеприимной Московской Земле, что дала возможность говорить о Патриотизме, который обязательно включает в себя и семейные ценности, и межнациональное единение. На данный момент очень важно донести каждому человеку, что такие догматические ценности, как Родина, Семья, Единство Народов не должны поддаваться моральной инфляции! Они должны быть Вечны и Неприкосновенны, как вечна жизнь. А, какой будет Жизнь, каким будет общество - зависит от нас - какую позицию примем, что будем делать для этого. Мне часто задают вопрос и утверждают обратное: твой патриотизм не приносит деньги, это - ерунда, зачем этим заниматься... Всегда отвечаю прямо: да, Патриотизм - не продаётся и не приносит деньги, но обеспечивает мирное будущее. И, если ты заботишься о заработке, то, пойми, что быть патриотом тебе выгодно - возможность заработать и сохранить финансы в мирном и здоровом обществе, в процветающей стране. Часто, не нахожу понимания, тк души закрылись и очерствели. Тогда спрашиваю: как ты представляешь себе свою старость? Тебе не страшно стареть в обществе, где Родина и Семья - устаревшие понятия? Ведь, если ты будешь молчать о любви к Родине, о ценности Семьи - вместе с твоей старостью устареют и твои ценностные ориентиры. Не удивляйся, если новые поколения признают тебя непригодным для дальнейшей жизни. Это утрировано. И, все-таки, прошу усмотреть в этом здравое зерно! Именно, сегодня нам необходимо сплотиться вокруг идеи патриотизма, семейных ценностей и межнационального единения! Сплотиться для того, чтобы наши потомки имели возможность жить в стабильном государстве и цветущем государстве с территорией от Калининграда до Камчатки, от Кольского полуострова до жаркого климата Азии. Уверена, что важность России для вопроса трудно переоценить. Именно, Российское движение к миру и благополучию будет принято всеми здравомыслящими народами.



- Как дела у Комитета? Какие планы?

- Мне очень приятно, что на призыв объединиться в Комитет, отозвалось большое количество Добрых Сердец из разных сфер деятельности и разных национальностей. Вот, только рыночная экономика... Аренда... Очень бы хотелось обрести поддержку неравнодушных и заинтересованных людей. Нам, как говорил Ленин, архи-важно и архи-необходимо помещение или возможность проведения мероприятий у кого-то в гостях на правах безвозмездной аренды- один раз в месяц. Круглые столы, Диалоги, встречи, обсуждения, тв, радио и обмен опытом... Планов много. Прошу Бога, чтобы дал возможность все реализовать. Мне очень приятно, что Москва одарила меня Дружбой Прекрасных Единомышленников и Верных Друзей! Очень-очень благодарна!!!

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Работа над интервью: Елизавета Пирогова, независимый журналист.