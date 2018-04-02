Как армянские маневры завершились крахом правящей элиты Евразия // Вчера, 20:00 // 142

1 декабря 2017г. в программе "Без Цензуры!" был во многом предсказан позорный конец армянской правящей элиты. которая делала ставку на игру между Москвой и Евросоюзом. Ведущий в студии, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин в беседе с экспертом-международником Евгением Бирюковым задает острые вопросы о предательской политике Еревана, который в тот период вел игру с ЕС.

Уникальность программы в ее прогностической функции. ИА "ТИРАС", предлагает вниманию данный выпуск "Без Цензуры!" в полном объеме:



