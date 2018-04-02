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Как армянские маневры завершились крахом правящей элиты

Как армянские маневры завершились крахом правящей элиты

Евразия
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Вчера, 20:00
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1 декабря 2017г. в программе "Без Цензуры!" был во многом предсказан позорный конец армянской правящей элиты. которая делала ставку на игру между Москвой и Евросоюзом. Ведущий в студии, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин в беседе с экспертом-международником Евгением Бирюковым задает острые вопросы о предательской политике Еревана, который в тот период вел игру с ЕС.
 
Уникальность программы в ее прогностической функции. ИА "ТИРАС", предлагает вниманию данный выпуск "Без Цензуры!" в полном объеме:
 

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