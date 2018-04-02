Русская православная церковь может потерять приходы на Украине Евразия // Сегодня, 15:12 // 0

Сегодня Украина сделала еще один шаг на пути к полному разрыву отношений с Россией. Теперь еще и на религиозном уровне. Президент Петр Порошенко обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой санкционировать создание самостоятельной украинской, автокефальной церкви. В этом его большинством голосов поддержал парламент страны.

"Данный процесс происходит на фоне окончательного запрета в школах Украины русского языка и может означать ускорение разрыва духовных, культурных и исторических связей с Россией", считает ректор Европейского института ЮСТО, профессор и социальный аналитик Дмитрий Соин.

"Организованную Киевом атаку на РПЦ, нельзя рассматривать в отрыве от общего тренда на разрыв абсолютно всех связей с Москвой. И самые болезненные шаги власти Украины предпринимают именно на религиозном, культурном, историческом и лингвистическом фронтах. Ведь это самый прямой путь к окончательному решению "русского вопроса", который очень раздражает прозападный режим Украины", подчеркнул Дмитрий Соин.