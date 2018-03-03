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Конституция России станет нравственной и идейной

Конституция России станет нравственной и идейной

Евразия
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Вчера, 15:44
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России требуется конституционная реформа, считают лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин, протоиерей Всеволод Чаплин и общественный деятель, историк Федор Шелов Коведяев. Об этом они заявили на пресс-конференции в Москве.
 
Основная идея реформы сводится к тому, что в ней должна быть отражена государствообразующая роль русского народа, особый статус православия, ислама, буддизма и иудаизма, а так же прописана идеология нравственности, духовности и патриотизма. 
 
Вел пресс-конференцию ректор Европейского института  JUSTO, социолог Дмитрий Соин. "По его мнению общественный диалог - это основа социальной стабильности России. Нравственность, духовность и патриотизм - настоящая платформа для развития будущей русской цивилизации".

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