Конституция России станет нравственной и идейной Евразия // Вчера, 15:44 // 138

России требуется конституционная реформа, считают лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин, протоиерей Всеволод Чаплин и общественный деятель, историк Федор Шелов Коведяев. Об этом они заявили на пресс-конференции в Москве.

Основная идея реформы сводится к тому, что в ней должна быть отражена государствообразующая роль русского народа, особый статус православия, ислама, буддизма и иудаизма, а так же прописана идеология нравственности, духовности и патриотизма.

Вел пресс-конференцию ректор Европейского института JUSTO, социолог Дмитрий Соин. "По его мнению общественный диалог - это основа социальной стабильности России. Нравственность, духовность и патриотизм - настоящая платформа для развития будущей русской цивилизации".