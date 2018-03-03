Затянувшаяся в России зима отступит в середине апреля

Затянувшаяся в России зима отступит в середине апреля

Евразия
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Вчера, 13:33
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Затянувшаяся в России зима отступит только в середине апреля, считают эксперты метеорологи из климатической лаборатории Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина". Это связано с глобальными изменениями климата. Причина климатических потрясений коренится в нескольких неподконтрольных человеку процессов. Так активность Солнца достигла своего предельного минимума. Скорость вращения Земли и угол наклона планеты так же меняются, что существенно отражается на климатических процессах на планете. 
 
По мнению исследователя возможностей человека, ректора Европейского института JUSTO Дмитрия Соина: "При сохранении имеющихся климатических тенденций земляне уже в ближайшей перспективе могут испытать голод. Объемы производства продуктов питания будут падать, а население расти. Уже сейчас требуются решения, которые позволят каждой семье иметь свои земельные участки и источники продуктов. Необходимо стимулировать развитие подворий и родовых поместий. Следует помнить, что скоро в тройку лидеров войдут вопросы продовольственной, энергетической и физической безопасности".

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