Русский Выбор Сергея Бабурина получит дальнейшее развитие

Русский Выбор Сергея Бабурина получит дальнейшее развитие

Евразия
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Сегодня, 09:58
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Русский выбор, как и русская идея получат свое дальнейшее политическое развитие под флагом Российского общенародного Союза, сказал лидер этой партии экс-кандидат на пост президента России Сергей Бабурин. По его мнению, "Президентская кампания позволила громко, через федеральные СМИ заявить о русском выборе, о том, что есть противовес либеральному безумию, западной безнравственности и бесовщине. Русский выбор - это справедливость, равенство и народовластие. Русский выбор - это опора на духовность, традиции, православие, культуру и патриотизм. Русский выбор - это крепкие семьи, рабочие места, высокие зарплаты и пенсии. Это Россия, как сверхдержава, сильная, социально ориентированная страна. Поэтому русскому выбору в России нет реальной альтернативы. Мы пойдем вперед - на выборы всех уровней. Там мы будем решать проблемы основной части населения России. Мы желаем президенту Владимиру Путину побед и свершений, как во внешней, так и во внутренней политике", подчеркнул Сергей Бабурин. 

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