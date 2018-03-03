Русский Выбор Сергея Бабурина получит дальнейшее развитие Евразия // Сегодня, 09:58 // 1

Русский выбор, как и русская идея получат свое дальнейшее политическое развитие под флагом Российского общенародного Союза, сказал лидер этой партии экс-кандидат на пост президента России Сергей Бабурин. По его мнению, "Президентская кампания позволила громко, через федеральные СМИ заявить о русском выборе, о том, что есть противовес либеральному безумию, западной безнравственности и бесовщине. Русский выбор - это справедливость, равенство и народовластие. Русский выбор - это опора на духовность, традиции, православие, культуру и патриотизм. Русский выбор - это крепкие семьи, рабочие места, высокие зарплаты и пенсии. Это Россия, как сверхдержава, сильная, социально ориентированная страна. Поэтому русскому выбору в России нет реальной альтернативы. Мы пойдем вперед - на выборы всех уровней. Там мы будем решать проблемы основной части населения России. Мы желаем президенту Владимиру Путину побед и свершений, как во внешней, так и во внутренней политике", подчеркнул Сергей Бабурин.