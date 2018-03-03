Телемост "Москва - Красноярск": Сергей Бабурин поддержит сибиряков Евразия // Сегодня, 10:01 // 19

По информации ИА "ТИРАС", сегодня 11 марта в 12 часов по Москве состоится телемост "Москва - Красноярск" с участием кандидата на пост президента РФ Сергея Бабурина. Это первый опыт такого рода коммуникации с избирателями претендентов на главную должность во властной иерархии России.

Как отметил руководитель пресс-службы штаба Дмитрий Соин: "Россия огромная страна и во всех регионах побывать просто не реально. Но современные системы коммуникации позволяют установить живой диалог с избирателями, обсудить их проблемы, попробовать оказать помощь и поддержку. Сергей Бабурин оказался лидером в применении современных коммуникационных технологий на этой президентской кампании".