Телемост "Москва - Красноярск": Сергей Бабурин поддержит сибиряков

Телемост "Москва - Красноярск": Сергей Бабурин поддержит сибиряков

Евразия
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Сегодня, 10:01
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По информации ИА "ТИРАС", сегодня 11 марта в 12 часов по Москве состоится телемост "Москва - Красноярск" с участием кандидата на пост президента РФ Сергея Бабурина. Это первый опыт такого рода коммуникации с избирателями претендентов на главную должность во властной иерархии России.
 
Как отметил руководитель пресс-службы штаба Дмитрий Соин: "Россия огромная страна и во всех регионах побывать просто не реально. Но современные системы коммуникации позволяют установить живой диалог с избирателями, обсудить их проблемы, попробовать оказать помощь и поддержку. Сергей Бабурин оказался лидером в применении современных коммуникационных технологий на этой президентской кампании".

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