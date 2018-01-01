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Исмаил Шабанов: я знаю кто заказал иранский бунт

Исмаил Шабанов: я знаю кто заказал иранский бунт

Евразия
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Вчера, 20:35
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Новогодние волнения в Иране породили множество комментариев и мнений, как политиков, так и экспертов. О заказчиках и исполнителях бунта в программе "Без Цензуры!" говорит эксперт по Ирану, лидер талышской диаспоры России Исмаил Шабанов. В качестве собеседника выступает ведущий программы, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.
 
По мнению эксперта, иранский бунт спровоцирован агентурой США, Израиля при участии Азербайджана. Из беспорядков необходимо сделать выводы не только руководству в Тегеране, но и в Москве, считает Исмаил Шабанов. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы "Без Цензуры!":
 

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