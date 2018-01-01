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Террористы с дронами или технический прогресс на службе зла

Террористы с дронами или технический прогресс на службе зла

Евразия
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Сегодня, 16:04
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По мере обострения международной обстановки, террористы все активнее применяют ранее не доступные им технические средства. Например, атакуют гражданские и военные объекты с помощью легких дистанционно управляемых летательных аппаратов - дронов. О том к чему это в итоге может привести в программе "Без Цензуры!" беседуют ее ведущий, ректор Европейского института  JUSTO, профессор Дмитрий Соин и эксперт, специалист в области навигации Евгений Бирюков.
 
Общий вывод экспертов: угроза наращивания террористами технического потенциала достаточно велика. Для профилактики и пресечения терактов необходимо оперативное законодательное и техническое реагирование. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы "Без Цензуры!":

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