Казаки Приморья - стражи восточных рубежей России Евразия // Сегодня, 18:30 // 0

Казачество уверенно осваивало восточные рубежи Российской империи - Приморье, Хабаровский край и пойму Амура. С той поры они являются верными стражами российских интересов и безопасности в огромном регионе. Чем это обеспечивается и как развивать казачество, в качестве силы обеспечивающей военную, социальную и экономическую безопасность России говорят ведущий программы "Без Цензуры!", ректор Европейского инстиута JUSTO, профессор Дмитрий Соин и атаман казаков Приморья, Александр Мамошин.

По мнению гостя студии, казаки - это мощная сила способная развивать экономику, социальную сферу и обеспечивать безопасность Востока России. Тем более, что для этого есть достаточные основания: природные ресурсы Приморья и уникальный человеческий капитал:



