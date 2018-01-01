Казаки Приморья - стражи восточных рубежей России
Евразия
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Сегодня, 18:30
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Казачество уверенно осваивало восточные рубежи Российской империи - Приморье, Хабаровский край и пойму Амура. С той поры они являются верными стражами российских интересов и безопасности в огромном регионе. Чем это обеспечивается и как развивать казачество, в качестве силы обеспечивающей военную, социальную и экономическую безопасность России говорят ведущий программы "Без Цензуры!", ректор Европейского инстиута JUSTO, профессор Дмитрий Соин и атаман казаков Приморья, Александр Мамошин.
По мнению гостя студии, казаки - это мощная сила способная развивать экономику, социальную сферу и обеспечивать безопасность Востока России. Тем более, что для этого есть достаточные основания: природные ресурсы Приморья и уникальный человеческий капитал:
20 Января 2018 / Суббота / 19 21
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