Сергей Бабурин встретился с ректором Донецкого национального университета
Евразия
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Сегодня, 16:08
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"Вместе с выдающимся современным правоведом, доктором и профессором, академиком МСА, моим старым другом Владимиром Борисовичем ИСАКОВЫМ поили чаем гостью из сражающегося Донецка, выдающуюся ученую в области биотехнологий, доктора и профессора, академика МСА, ректора Донецкого национального университета Светлану Владимировну БЕСПАЛОВУ. До 2014 она много лет была проректором по науке ДонНУ. Обсуждали проблемы ДНР и ЛНР, организации образования в непризнанных республиках. Неопределенность - хуже всего. Пора России встряхнуться, официально признать ДНР и ЛНР, пора вновь стать Россией".
18 Января 2018 / Четверг / 19 13
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