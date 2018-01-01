Сергей Бабурин встретился с ректором Донецкого национального университета Евразия // Сегодня, 16:08 // 0

Лидер Российского общенародного Союза, профессор Сергей Бабурин провел встречу с ректором Донецкого национального университета Светланой Беспаловой. В беседе принимал участие профессор, доктор юридических наук Владимир Исаков. В своем комментарии Сергей Бабурин отметил следующее:

"Вместе с выдающимся современным правоведом, доктором и профессором, академиком МСА, моим старым другом Владимиром Борисовичем ИСАКОВЫМ поили чаем гостью из сражающегося Донецка, выдающуюся ученую в области биотехнологий, доктора и профессора, академика МСА, ректора Донецкого национального университета Светлану Владимировну БЕСПАЛОВУ. До 2014 она много лет была проректором по науке ДонНУ. Обсуждали проблемы ДНР и ЛНР, организации образования в непризнанных республиках. Неопределенность - хуже всего. Пора России встряхнуться, официально признать ДНР и ЛНР, пора вновь стать Россией".