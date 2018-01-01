Сергей Бабурин: убийство Оливера Ивановича - новый геноцид сербов Евразия // Вчера, 20:10 // 85

В Косовска-Митровице на севере Косово было совершено убийство лидера сербского движения "Свобода, демократия, правда" Оливера Ивановича. Это преступление может иметь опасные последствия для Южных Балкан. Свою точку зрения на ситуацию высказал известный своей просербской позицией российский политик и ученый, глава Международного Славянского Совета Сергей Бабурин:

От имени Международного Славянского Совета, объединяющего национальные Славянские комитеты девяти государств, выражаю глубокие соболезнования родным и близким, землякам и политическим соратникам видного сербского политика Оливера Ивановича, застреленного 16 января в Косово. Убийцы должны быть установлены и наказаны.



Убийство Йовановича, чем бы оно не было объяснено официально, нацелено на окончательное изгнание сербов с территории Косово и Метохии, это начало нового этапа геноцида сербов на Балканах. Не ставя под сомнение профессионализм возможных косоваровских следователей, политическая значимость случившегося требует участия сербских представителей МВД в расследовании преступления. И президенту Сербии надо не просить об этом, а принимать соответствующее решение. Или Белград уже полностью согласился с албанской (косоварской) юрисдикцией над Косовской Митровицей, заселенной сербами?