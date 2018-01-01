Казаки-маги: от характерников Запорожской сечи до Степана Разина Евразия // Сегодня, 00:34 // 0

О магических практиках казаков древности и настоящих времен ходит множество слухов и легенд. Считается, что внутри казачества всегда существовала каста особых воинов обладающих сверхспособностями. О том насколько это соответствует действительности в программе "Без Цензуры!", рассуждают ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и казачий полковник, основатель проекта "Клинок" Андрей Полуханов.

По мнению эксперта настоящее, исконное казачество всегда было связано с магическими практиками, владело тайными технологиями и обладало сверхспособностями. Речь идет не о всех казаках, а именно о касте внутри казачества, которая построена на иерархии, сплоченности и передаче знаний только своему кругу посвященных. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы "Без Цензуры!", с этой очень интригующей темой:



