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Казаки-маги: от характерников Запорожской сечи до Степана Разина

Казаки-маги: от характерников Запорожской сечи до Степана Разина

Евразия
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Сегодня, 00:34
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О магических практиках казаков древности и настоящих времен ходит множество слухов и легенд. Считается, что внутри казачества всегда существовала каста особых воинов обладающих сверхспособностями. О том насколько это соответствует действительности в программе "Без Цензуры!", рассуждают ректор Европейского института  JUSTO, профессор Дмитрий Соин и казачий полковник, основатель проекта "Клинок" Андрей Полуханов.
 
По мнению эксперта настоящее, исконное казачество всегда было связано с магическими практиками, владело тайными технологиями и обладало сверхспособностями. Речь идет не о всех казаках, а именно о касте внутри казачества, которая построена на иерархии, сплоченности и передаче знаний только своему кругу посвященных. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы "Без Цензуры!", с этой очень интригующей темой:
 

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