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Казаки: народ или сословие?

Казаки: народ или сословие?

Евразия
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Вчера, 16:40
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Имеет ли право на жизнь определение казаков, как народа или все же это военное сословие? Об этом в программе "Без Цензуры!" рассуждают ведущий, ректор Европейского института  JUSTO, профессор Дмитрий Соин и казачий полковник, основатель образовательной системы "КЛИНОК" Андрей Полуханов.
 
Общее мнение экспертов сводится к тому, что казаки, как явление достойны глубокого изучения в целях определения их происхождения, становления и возможного этногенеза. ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию программы "Без Цензуры!":

 

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