Казаки: народ или сословие? Евразия // Вчера, 16:40 // 96

Имеет ли право на жизнь определение казаков, как народа или все же это военное сословие? Об этом в программе "Без Цензуры!" рассуждают ведущий, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и казачий полковник, основатель образовательной системы "КЛИНОК" Андрей Полуханов.

Общее мнение экспертов сводится к тому, что казаки, как явление достойны глубокого изучения в целях определения их происхождения, становления и возможного этногенеза. ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию программы "Без Цензуры!":







