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В Приднестровье появилось посольство Союза казаков России

В Приднестровье появилось посольство Союза казаков России

Евразия
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Сегодня, 15:49
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В Приднестровье открыто посольство Союза Казаков России. Спецпредставителем этого авторитетного казачьего объединения стал генерал-майор Владимир Рябинский. Распоряжение о создании посольства и назначении господина Рябинского спецпредставителем Союза Казаков России подписал руководитель организации, казачий полковник Павел Задорожный.
 
По этому поводу состоялась встреча президента ПМР Вадима Красносельского и Владимира Рябинского. Стороны с удовлетворением восприняли процесс активного сближения Приднестровья и казачества России.

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