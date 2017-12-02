В Приднестровье появилось посольство Союза казаков России Евразия // Сегодня, 15:49 // 0

В Приднестровье открыто посольство Союза Казаков России. Спецпредставителем этого авторитетного казачьего объединения стал генерал-майор Владимир Рябинский. Распоряжение о создании посольства и назначении господина Рябинского спецпредставителем Союза Казаков России подписал руководитель организации, казачий полковник Павел Задорожный.

По этому поводу состоялась встреча президента ПМР Вадима Красносельского и Владимира Рябинского. Стороны с удовлетворением восприняли процесс активного сближения Приднестровья и казачества России.



