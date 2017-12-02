В Приднестровье появилось посольство Союза казаков России
Евразия
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Сегодня, 15:49
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В Приднестровье открыто посольство Союза Казаков России. Спецпредставителем этого авторитетного казачьего объединения стал генерал-майор Владимир Рябинский. Распоряжение о создании посольства и назначении господина Рябинского спецпредставителем Союза Казаков России подписал руководитель организации, казачий полковник Павел Задорожный.
По этому поводу состоялась встреча президента ПМР Вадима Красносельского и Владимира Рябинского. Стороны с удовлетворением восприняли процесс активного сближения Приднестровья и казачества России.
27 Декабря 2017 / Среда / 16 19
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