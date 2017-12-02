Современная Россия и казачество 21 века Евразия // Сегодня, 14:01 // 0

История и время не стерли актуальности казачества. Сотни тысяч человек по прежнему стремятся верстаться в казаки по всей территории России. О том, насколько это востребовано новой эпохой и условиями 21 века, в программе "Без Цензуры!", рассуждают ее ведущий, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и казачий полковник, основатель образовательной системы "КЛИНОК", Андрей Полуханов.

Эксперты сходятся во мнении, что при обязательном сохранении традиций, культуры и духовности казаков, само казачество должно пройти модернизацию, найти ответы на вызовы 21 века, приобрести все характеристики современного и мобильного сообщества:



