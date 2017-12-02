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Закарпатье тонет. Русины в отчаянии!

Закарпатье тонет. Русины в отчаянии!

Евразия
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Вчера, 15:44
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Климатическая катастрофа в Закарпатье поражает воображение старожил региона. Затопление накрыло жилые кварталы и аграрные объекты. Разрушены коммуникации и системы связи.
 
Люди пребывают в отчаянии. Центральные власти Украины практически бездействуют. Спасение жителей предоставлено в их собственные руки. Многие рассчитывают на экстренную помощь России, но она не идет. Действия Москвы блокируются официальным Киевом. При этом население все активнее требует решительных действий по спасению региона.
 
Мировое сообщество ждет реакции Киева.  Киев - молчит. Но долго такое молчание не может продлиться. Закарпатье тонет!

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