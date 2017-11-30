Как Владимир Путин объединил Россию, Турцию и Иран Евразия // 23:54, 30 ноября 2017 // 182

Сочинский саммит глав России, Ирана и Турции многими экспертами оценен, как геополитический прорыв Москвы. Возник тройственный союз, чье влияние на ход событий в Сирии будет определяющим. Об этом в программе канала АННА НЬЮС "Без Цензуры!", беседуют политический аналитик, профессор Дмитрий Соин и лидер талышей России, эксперт Исмаил Шабанов.

По мнению экспертов образовавшийся триумвират может реально противостоять американской экспансии на Ближнем Востоке и предложить Израилю более надежную систему безопасности. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы "Без Цензуры!":



