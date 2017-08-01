Румынский прецедент или казус Рогозина Евразия // Сегодня, 11:13 // 0

Блокада Румынией пролета через свою территорию гражданского, пассажирского самолета с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным на борту, вызвала бурную реакцию российского общества и жесткие комментарии экспертов-международников. В программе "Без Цензуры!" об этом говорят ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и эксперт-геополитик Евгений Бирюков.

Общее мнение сводится к тому, что мир вступает в новую, острую фазу международных отношений, где делается ставка на силу и авантюры. К сожалению казус Рогозина создает прецедент для будущих атак на Россию, а так же символизирует начало периода тотальной блокады Приднестровья.

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