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Румынский прецедент или казус Рогозина

Румынский прецедент или казус Рогозина

Евразия
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Сегодня, 11:13
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Блокада Румынией пролета через свою территорию гражданского, пассажирского самолета с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным на борту, вызвала бурную реакцию российского общества и жесткие комментарии экспертов-международников. В программе "Без Цензуры!" об этом говорят ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и эксперт-геополитик Евгений Бирюков.
 
Общее мнение сводится к тому, что мир вступает в новую, острую фазу международных отношений, где делается ставка на силу и авантюры. К сожалению казус Рогозина создает прецедент для будущих атак на Россию, а так же символизирует начало периода тотальной блокады Приднестровья.
 
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы "Без Цензуры!". Информационный спонсор проекта Европейский институт JUSTO (тел. для связи: +74991505000 и +79680280888):

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