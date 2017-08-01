Бабурин: признание Россией ДНР, ЛНР и Приднестровья - лучший ответ на санкции США Евразия // Вчера, 23:05 // 42

Геополитическое сражение вокруг России принимает все более жесткий характер. Стране реально угрожает изоляция и в этом контексте требуются геополитические прорывы, которые не позволят реализовать планы Запада. Об этом в программе "Без Цензуры!" беседуют ее ведущий, ректор Еворопейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и государственный деятель России, ученый Сергей Бабурин.

Мнение гостя студии сводится к тому, что только существенная активизация внешней политики позволит Москве сохранить свой статус и влияние в мире. Требуется консолидация всех пророссийских сил в противовес политике США. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы "Без Цензуры!". Информационный спонсор проекта - Европейский институт JUSTO (тел. для связи: +74991505000; +79680280888):



