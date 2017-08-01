Талыш-муганское побоище и дальнейший путь Талышей Евразия // Вчера, 21:56 // 64

6 августа талыши всего мира отмечают очередную годовщину провозглашения в 1993 году Талыш-Муганской республики. Ее судьба оказалась трагической - разгром с преследованием лидеров и активистов. В программе "Без цензуры!" - эту дату обсуждают ведущий, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и лидер талышской диаспоры России, эксперт Исмаил Шабанов.

В кульминационный момент программы Исмаил Шабанов эмоционально заявил о преследовании остатков индо-европейцев на Кавказе. "Создателей и наследников великих цивилизаций, просто уничтожают", полагает он.



ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию программы. Информационным спонсором проекта выступает Европейский институт JUSTO (тел. для связи +74991505000; +79680280888):



