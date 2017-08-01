/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Талыш-муганское побоище и дальнейший путь Талышей

Талыш-муганское побоище и дальнейший путь Талышей

Евразия
//
Вчера, 21:56
//
64
6 августа талыши всего мира отмечают очередную годовщину провозглашения в 1993 году Талыш-Муганской республики. Ее судьба оказалась трагической - разгром с преследованием лидеров и активистов. В программе "Без цензуры!" - эту дату обсуждают ведущий, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и лидер талышской диаспоры России, эксперт Исмаил Шабанов.
 
В кульминационный момент программы Исмаил Шабанов эмоционально заявил о преследовании остатков индо-европейцев на Кавказе. "Создателей и наследников великих цивилизаций, просто уничтожают", полагает он.

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию программы. Информационным спонсором проекта выступает Европейский институт JUSTO (тел. для связи +74991505000; +79680280888):

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Иранский затвор" Третьей мировой войны
"Иранский затвор" Третьей мировой войны
Без цензуры: народы Кавказа тяготеют к России
Без цензуры: народы Кавказа тяготеют к России
Талыши примут три государственных языка
Талыши примут три государственных языка
comments powered by HyperComments
07 Августа 2017 / Понедельник / 06 57
«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2017 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru