Сергей Бабурин: Народное единство - важнейший фактор устойчивости России
Евразия
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Сегодня, 14:08
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Российское общество под угрозой серьезного социального раскола. Это признают и эксперты и ответственные за внутреннюю политику чиновники. Как сохранить, укрепить и развить народное единство в России в программе "Без Цензуры!" говорят государственный деятель РФ, лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин и ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы. Информационный спонсор проекта Европейский институт JUSTO (тел. для справок: +74991505000; +79680280888):
04 Августа 2017 / Пятница / 23 51
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