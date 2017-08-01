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Сергей Бабурин: Народное единство - важнейший фактор устойчивости России

Сергей Бабурин: Народное единство - важнейший фактор устойчивости России

Евразия
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Сегодня, 14:08
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Российское общество под угрозой серьезного социального раскола. Это признают и эксперты и ответственные за внутреннюю политику чиновники. Как сохранить, укрепить и развить народное единство в России в программе "Без Цензуры!" говорят государственный деятель РФ, лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин и ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.
 
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы. Информационный спонсор проекта Европейский институт JUSTO (тел. для справок: +74991505000; +79680280888):


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