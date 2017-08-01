Сергей Бабурин: Народное единство - важнейший фактор устойчивости России Евразия // Сегодня, 14:08 // 64

Российское общество под угрозой серьезного социального раскола. Это признают и эксперты и ответственные за внутреннюю политику чиновники. Как сохранить, укрепить и развить народное единство в России в программе "Без Цензуры!" говорят государственный деятель РФ, лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин и ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.

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