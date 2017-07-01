Русские в Турции поражены видом одетых мусульманок на пляже. Фото! Евразия // Сегодня, 11:35 // 0

Русские туристы поражены видом плотно закрытых от щиколоток до макушки одеждой и паранжой мусульманок на элитных пляжах в Турции. Все это происходит при 40 градусной жаре и палящими лучами солнца. Свой комментарий по этому поводу специально для ИА "ТИРАС" предоставила свидетель происходящего, психолог Виктория Белецкая. Молодая женщина прибыла в пятизвездочный отель и далее она столкнулась с необычным для нее явением - плотно одетыми девушками на берегу моря. Приводим цитату очевидца:





"Тут я обнаружила,что паранжа наступает...до фига мусульманок - женщин, обмотанных в жару на пляже...в чёрных шмотках..температура чтобы вы понимали плюс 47! И это тенденция. Их слишком много кругом. В прошлые года была одна такая закутанная на весь отель, а сейчас ну очень много. Наши праправнуки будут мусульманами!

Европа уже через лет 100..а может и меньше, будет мусульманская. Женская паранжа в жару! И эти муки адские ради идеи и веры - тому подтверждение!".

По мнению ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина: "Ислам, как более молодая, чем христианство религия наступает по всем фронтам и это очевидно. В свою очередь христианство отступает. Народы исповедующие разные виды христианства постепенно угасают: падают рождаемость, жизненные силы, динамика развития. Что говорить о Турции или Египте... Посмотрите на Москву и вы сразу поймете, кто лидеры и кто аутсайдеры.

Поэтому удивляться появлению плотно одетых по мусульманскому обычаю женщин на пляжах Анталии не приходится. Но переживать по поводу исламизации мира так же не стоит. Ислам переживает максимальный подъем и скоро начнет разламываться, разрушаться и сокращаться. Таковы законы развития социума. Думаю, что 21 век будет веком в стиле Нью Эйдж. Восстанут из прошлого древние, "спящие" религии связанные с дохристианскими культами. Будут господствовать идеи космизма, экологизма, саморазвития и т.д. Это уже происходит. Поэтому нам остается просто наблюдать за развитием событий".