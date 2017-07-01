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Без Цензуры: правда о славянском единстве и возможностях России

Без Цензуры: правда о славянском единстве и возможностях России

Евразия
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Вчера, 23:19
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В программе "Без Цензуры" ее ведущий, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и общественный, государственный деятель России, известный ученый Сергей Бабурин говорят о  текущем состоянии славянского единства, а так же о возможностях прорыва блокады России с помощью славянских народов Европы.
 
Сергей Бабурин уверен в том, что развал славянского пророссийского альянса напрямую связан с бездействием профильных структур в Москве. При отсутствии российской поддержки американской агентуре влияния оказалось легко перетянуть на свою сторону правительства и значительную часть социума славянских республик. Исправлять это будет нелегко.
 
В свою очередь Дмитрий Соин, высказал мнение о том, что гуманитарный, социальный и образовательный обмен, включая подготовку кадров и выделение российских грантов могло бы содействовать возвращению пророссийских настроений в молодежную аудиторию славянских республик ЕС. Смотрите полную версию программы:

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