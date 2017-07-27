Политический бандитизм элиты Молдовы угрожает Гагаузии Евразия // Вчера, 18:59 // 87

Гагаузские патриоты озабочены продолжающимся наступлением правящего класса Молдовы на автономию Гагауз Ери. Один из основателей гагаузской государственности, правозащитник и публицист Иван Бургуджи снова бьет в колокола по поводу поэтапного уничтожения завоеваний гагаузского народа. ИА "ТИРАС" публикует предоставленную им аналитику:



Принятые Парламентом Республики Молдова 21 и 22 июля 2017 года решения, об изменении системы выборов депутатов на смешанную систему, идущих в разрез с требованиями норм Конституции страны и Рекомендациями Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской Комиссии), а также пакет, так называемых гагаузских законопроектов, хотя их, на мой взгляд, следовало было бы именовать пакетом законопроектов, позволяющих в дальнейшем сохранить и укрепить государственность, единство и факт самого существования на политической карте мира независимого молдавского государства, вызвали не однозначную реакцию.





С одной стороны, следует признать, что принятие Парламентом Молдовы данных законопроектов показывает полнейший правовой нигилизм депутатов, позволяющий обоснованно предположить, что искать здравый смысл там, где для принятия решения используются только свойства и усилия седалищных нервов, а не извилины головного мозга, конечно же, бесполезно и бессмысленно.

С другой стороны, слушая, наблюдая и анализируя разглагольствования политиков разного рода и ранжира страны и соседней Республики Румыния, принимающих уже вызывающе наглый характер, приходит понимание и того, что это является преднамеренной демонстрацией хамства. Причем хамства, не только по отношению к многострадальному гагаузскому народу, но и по отношению ко всем государственникам Республики Молдова, лелеющим надежду построить сильное независимое, нейтральное и социально ориентированное молдавское государство.





Скажите на милость, ответственно и вслух, Вы, представители высшего законодательного и представительного органа страны, а также политического бомонда, позиционирующие себя ярыми сторонниками и мечтателями объединения обоих берегов Днестра в рамках единого государства:

каким это образом вдруг Гагаузия станет для Приднестровья положительным примером для реинтеграции страны (как об этом неоднократно, на различных международных площадках высказывались и представители различных международных организаций)?!

Не будем здесь акцентировать внимание, как ставить вопрос: реинтеграции или просто объединения государств двух берегов Днестра, поскольку, если рассматривать новейшую историю молдавского государства, то Приднестровье действительно никогда не входило в её состав, чтобы говорить о реинтеграции. Но это вопрос другой темы.

Если вы, представители высших органов власти и управления Республики Молдова так нагло и цинично растаптываете её права и полномочия:

- в течение уже 23 лет отказываетесь привести законодательство страны в соответствие с нормами закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», препятствуя введению данного закона в действие в полном объеме;

- отказываетесь выполнять все Рекомендации Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской Комиссии) и ОБСЕ по Гагаузии, за 23 года существования Гагаузской автономии не выполнено ни одной Рекомендации;

- Отказались дать определение о том, что Региональные органы публичного управления Гагаузии, – Народное Собрание Гагаузии, Глава (Башкан) Гагаузии и Исполнительный комитет Гагаузии, - действующие на территории автономно-территориального образования Гагаузия, созданные для решения вопросов политического, экономического и культурного характера в интересах всего населения. Региональные органы публичного управления Гагаузии относятся к особому уровню публичного управления»;

- вместо этого, неправомерно и антиконституционно приравняли данные органы к «органам местной публичной власти или местной администрации административно-территориальной автономии» (уравняли с местными советами и примариями населенных пунктов Буджак, Конгазчик, Комрат, Киселия, Чимишлия, Чукур-Минжир и т.д.). Хотя Конституция страны однозначно определяет, что АТО Гагаузия не является административной автономией, а является политико-правовой автономией в составе страны. В составе самой АТО Гагаузия имеются свои местные органы управления первого и второго уровня, со всеми вытекающими от этого последствиями и т.д.

Мало того, депутаты Парламента страны господа, либерал-демократ Тудор Делиу и председатель группы «народных европейцев» в парламенте Валерий Гилецкий издевательским образом прокомментировали принятие указанных трех законов Парламентом страны. По их мнению:

- законодательный орган придал Гагаузии «особый статус» в составе Молдовы, но не создал при этом «особого уровня» государственной власти, как того требовали жители и руководство Гагаузии. Но, господа, спуститесь на землю и взгляните на Конституцию страны и нормы закона об особом правовом статусе Гагаузии,- Гагаузии придан этот самый «особый статус» в составе Молдовы с особыми правами и полномочиями еще в 1994 году. В этом-то и был весь смысл политической договоренности об автономии между руководством непризнанной независимой Гагаузской Республики и Республики Молдова, юрисдикция которой, на тот момент, не распространялась на территорию Гагаузской Республики;

- Парламент Республики Молдова не стал принимать согласованные депутатами специальной Рабочей группы и международными законопроекты о функционировании Гагаузской автономии, потому что увидел в этом угрозу федерализации, другими словами, после 23 лет существования автономии в составе Молдовы, господа депутаты Парламента решили не признавать Гагаузию;

- и поэтому, с гагаузами будут «консультироваться, но их мнение ничего не будет значит, так как, по их словам, «это не обязательно означает, что мы учтем их мнение». На практике это фактически означает, что Гагаузия не будет иметь никакого права «вето» даже по вопросам изменения закона о собственном своем особом статусе.





Эти противники Гагаузской автономии издевательски и цинично заявляют, что «Мы настаивали на том, чтобы эти законы были приняты во втором чтении, потому что боялись, что гагаузские депутаты и все, кто не согласен с формулировками, которые мы включили, вновь внесут свои поправки».

Напомню, что три законопроекта о функционировании Гагаузской автономии ранее были согласованы молдавско-гагаузской межпарламентской группой при участии экспертов международного сообщества, и должны были стать началом приведения законодательства Молдавии в соответствие с законом об особом статусе Гагаузии, однако затем эти проекты, не правомерно, до неузнаваемости перекроили в парламентских комиссиях.





После всего этого, конечно же, Гагаузия действительно станет примером для Приднестровья. Но примером того, что с ней может произойти в будущем, если она, упаси господь, поверить обещаниям официального Кишинева и других «доброжелателей» и не увидит за дымовой завесой елейных обещаний и посулов коварные вероломные планы и комбинации по уничтожению в будущем не только самого Приднестровья, но и её народа.





Если после 23 лет существования в составе Республики Молдова в качестве политической автономии Гагаузия продолжает для Молдовы оставаться рядовым административным районом, то с какого будуна Приднестровье должно поверить Молдове и иным «доброжелателям», и принять предложение о сосуществовании с Молдовой в одном государстве в качестве автономии в её составе?!





Думаю, что приднестровцы изучив выполнение политической элитой Молдовы своих обязательств по отношению к Гагаузии, сделают для себя правильные выводы относительно возможности и степени доверия официальному Кишиневу, за прошедшее время показавшему свою патологическую недоговороспособность.

В том числе и относительно своего участия в предлагаемых им предстоящих выборах в Парламент Республики Молдова. По сути,- противоправной и антиконституционной рулетке, где нет ни гарантированного представительства, ни иных гарантий соблюдения предлагаемых и предполагаемых договоренностей.





В этом вопросе, точно такая же задача стоит и перед Гагаузией, поскольку гарантированного законом политического представительства Гагаузии в Парламенте Республики Молдова с правом «вето» по вопросам, касающимся интересов Гагаузии, нигде не прописано и не предусмотрено.

Предложение же Президента Молдовы г-на И.Додона о том, что он будет добиваться того, «чтобы для Гагаузии квота из 101 депутата составляла не менее пяти, а «по одномандатным округам, чтобы их было не меньше трех» и его обещание, что «если по одномандатным округам будет всего лишь два, то, вероятнее всего, представители Партии социалистов включат в проходные списки дополнительных трех человек, чтобы обязательно в следующем парламенте пять депутатов были гагаузами», не решают поднятой проблемы. Поскольку, требуемая обязательная гарантированная квота политического представительства в Парламенте страны должна быть предоставлена Гагаузии, как политической автономии (в которой равноправно проживают и представители иных национальностей), в составе Республики Молдова, а не только представителям гагаузского народа, как предлагает г-н И.Додон, тем самым подменяя понятия. Это является европейским стандартом и правилом в деятельности и отношениях политических автономий и законодательных органов страны. То, что предлагает г-н Президент, можно предоставить этническим группам в составе Молдовы: русским, украинцам, румынам, болгарам и т.д.





Перед Гагаузией сейчас остро стоит вопрос об официальном отказе от участия в предстоящих электоральных компаниях Республики Молдова:

- сентябрьском Референдуме 2017 года;

- и выборах в Парламент Молдовы в 2018 году;

пока не будут внесены соответствующие изменения и дополнения в Избирательный Кодекс страны, которыми Гагаузии будет предоставлена гарантированная квота политического представительства в Парламенте страны.

И последнее. Деяния, подобные изложенным деяниям и поступкам политической элиты Республики Молдова, в начале прошлого столетия, В.И.Ленин квалифицировал, как политическая проституция, которая до добра не доводит. Указанные деяния политической элиты Молдовы в отношении Гагаузии возводят политиков страны в разряд политических бандитов. А с политическими бандитами надо говорить на их языке. Любое заискивание перед ними- они воспринимают за слабость и угодливость. Ответ подобным деятелям должен быть адекватным и даже более жестким, ибо цель этих политических бандитов – ликвидировать права и полномочия Гагаузии, оставив одну лишь вывеску…

Иван Бургуджи,

Председатель общественного объединения

«Народное движение «Гагауз Халкы»

27 июля 2017 года