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Молдо-украинский капкан для Приднестровья

Молдо-украинский капкан для Приднестровья

Евразия
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Сегодня, 11:01
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Обострение обстановки в зоне молдо-приднестровского конфликта, в фокусе канала "АННА НЬЮС". Ведущая в студии Светлана Руденко и эксперт, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин обсуждают последние события связанные с блокадными мероприятиями Украины и Молдовы, которые выступают совместным антироссийским фронтом. Все громче звучат тревожные голоса о возможности силового сценария на берегах Днестра.
 
Сегодня Молдова взяла под фактический контроль украинский участок приднестровской границы, ее парламент принял жесткую антироссийскую резолюцию, а экономическая блокада достигла своего максимума. Причины, следствия и варианты развития обстановки получили свои комментарии от экс-депутата Верховного Совета Приднестровья, политического аналитика Дмитрия Соина:

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