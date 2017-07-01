Молдо-украинский капкан для Приднестровья Евразия // Сегодня, 11:01 // 6

Обострение обстановки в зоне молдо-приднестровского конфликта, в фокусе канала "АННА НЬЮС". Ведущая в студии Светлана Руденко и эксперт, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин обсуждают последние события связанные с блокадными мероприятиями Украины и Молдовы, которые выступают совместным антироссийским фронтом. Все громче звучат тревожные голоса о возможности силового сценария на берегах Днестра.

Сегодня Молдова взяла под фактический контроль украинский участок приднестровской границы, ее парламент принял жесткую антироссийскую резолюцию, а экономическая блокада достигла своего максимума. Причины, следствия и варианты развития обстановки получили свои комментарии от экс-депутата Верховного Совета Приднестровья, политического аналитика Дмитрия Соина:



