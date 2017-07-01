Сергей Бабурин вступил в борьбу за пост губернатора Севастополя
Евразия
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3 июля в Москве на съезде Российского общенародного Союза на пост губернатора Севастополя был выдвинут известный политик, общественный деятель и ученый Сергей Бабурин. Делегаты съезда проголосовали единогласно.
Теперь команде Сергея Бабурина предстоит пройти процедуру регистрации и вступить в борьбу. ИА "ТИРАС", будет регулярно освещать ход избирательной кампании в Севастополе. В ближайшее время мы предложим интервью с лидером РОС Сергеем Бабуриным.
03 Июля 2017 / Понедельник / 19 06
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