Сергей Бабурин вступил в борьбу за пост губернатора Севастополя Евразия // Сегодня, 15:11 // 0

3 июля в Москве на съезде Российского общенародного Союза на пост губернатора Севастополя был выдвинут известный политик, общественный деятель и ученый Сергей Бабурин. Делегаты съезда проголосовали единогласно.

Теперь команде Сергея Бабурина предстоит пройти процедуру регистрации и вступить в борьбу. ИА "ТИРАС", будет регулярно освещать ход избирательной кампании в Севастополе. В ближайшее время мы предложим интервью с лидером РОС Сергеем Бабуриным.