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Сергей Бабурин вступил в борьбу за пост губернатора Севастополя

Сергей Бабурин вступил в борьбу за пост губернатора Севастополя

Евразия
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Сегодня, 15:11
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3 июля в Москве на съезде Российского общенародного Союза на пост губернатора Севастополя был выдвинут известный политик, общественный деятель и ученый Сергей Бабурин. Делегаты съезда проголосовали единогласно.
 
Теперь команде Сергея Бабурина предстоит пройти процедуру регистрации и вступить в борьбу. ИА "ТИРАС", будет регулярно освещать ход избирательной кампании в Севастополе. В ближайшее время мы предложим интервью с лидером РОС Сергеем Бабуриным. 

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